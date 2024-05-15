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  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging
  • Gelijkmatig trimmen in één beweging

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 5000Baardtrimmer

BT5502/15

4.4
| (1012) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Gelijkmatig trimmen in één beweging
Een gelijkmatige en precieze afwerking van stoppels van 3 dagen, een korte of een lange baard. Ons innovatieve Lift & Trim PRO-systeem tilt de haren op tot de dubbel geslepen mesjes voor een gelijkmatig trimresultaat in één beweging.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

2x zoveel precisie met Lift & Trim PRO-systeem

Gelijkmatig trimmen in één beweging

  • 5 opzetbare kammen (2-3-5-7 mm)

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 61 min. draadloos gebruik / 1 uur oplaadtijd

  • Opzetstuk voor rug

  • Tot 5 jaar garantie

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Knip af op de exacte lengte die u nodig hebt. Draai de precisieknop naar een van de 40 lengtestanden tussen 0,4 en 20 mm in stappen van 0,2 mm.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-3620246

Recensies

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4.4

van 5

1012

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

15/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Wat een gemak ...................................

Ik kan kort zijn.... Een absolute TOPPER !!!!!!!!!

Nadelen

GEEN

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer

29/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prettig en secuur te hanteren baardtrimmer.

De baardtrimmer is een fijn apparaat dat makkelijk in het gebruik is en fijn in te stellen is. Ook makkelijk schoon te maken met water. Bladen hoeven ook niet geolied te worden.

Voordelen

Eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te hanteren.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

07/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De Trimmer

Deze trimmer ongeveer 1,5 maand ingebruik, hij bevalt prima, is gemakkelijk in gebruik en heel eenvoudig in te stellen voor de gewenste lengte van de baard.

Voordelen

Gemak

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.