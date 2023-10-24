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Met SenseIQ-technologie
Lichaam en gezicht
Met SmartSkin-sensor
Zowel met als zonder snoer te gebruiken
Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster.
Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.
Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.
Prijzen
4.3
van 5
794
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Leslie2021€
24/10/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Lunes epil
I didn’t expect that de apparaat doet heel goed. I’m so happy .no more hair growing and good prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Date of Use 2023-06-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Date of Use 2023-06-24
EmmaQZ
02/02/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Absolute aanrader
Na 1-2 keer gebruik merk ik al verschillen. Minder haargroei en fijnere haargroei. Ik ben wel benieuwd naar de fijnere haren, of die uiteindelijk ook weg zullen blijven. Ik gebruik dit apparaat voor mijn benen, oksels en bikinilijn. Voor de laatste heeft deze set geen opzetstuk, maar gebruik ik die voor het gezicht wordt gebruikt. Het apparaat werkt snel, handig en pijnloos (afhankelijk van de sterkte van de flits). De bijbehorende app maakt het mogelijk om makkelijk de behandelingen bij te houden en je te herinneren aan de volgende sessie.
Voordelen
Snel, effectief, handig formaat
Nadelen
Komt met maar twee opzetstukken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2022-01-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2022-01-02
Albinka
07/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
It works!
Well, it works on me. I have a fair skin and brown hairs, but still it was surprising how fast it worked. The hairs became less frequent after the second application. After the third application, some areas (like underarms and stomach) do not have any hairs for more than 2 weeks. Other areas have drastically fewer hairs. I am still in the process.
Voordelen
It works, no side effects so far
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Date of Use 2021-12-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat
Date of Use 2021-12-07
Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels
Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger
* Bij het volgen van het behandelschema
* * Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen op het gezicht
* * * De levenslange garantie op de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet