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  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.
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  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.
  • Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.

Lumea PrestigeIPL - ontharingsapparaat

BRI950/00

4.3
| (794) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.
Philips Lumea Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest effectieve IPL. De intelligente opzetstukken van Lumea zijn ontworpen voor een comfortabele behandeling in uw eigen huis — de vormen passen perfect bij de rondingen van uw lichaam en de programma's zijn afgestemd op de verschillende lichaamsdelen.
Bekijk alle voordelen

Twee intelligente hulpstukken voor optimale resultaten

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*.

  • Met SenseIQ-technologie

  • Lichaam en gezicht

  • Met SmartSkin-sensor

  • Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 2 slimme opzetstukken

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 2 slimme opzetstukken

Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster.

Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612372
  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.3

van 5

794

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

24/10/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Lunes epil

I didn’t expect that de apparaat doet heel goed. I’m so happy .no more hair growing and good prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2023-06-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2023-06-24

02/02/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Absolute aanrader

Na 1-2 keer gebruik merk ik al verschillen. Minder haargroei en fijnere haargroei. Ik ben wel benieuwd naar de fijnere haren, of die uiteindelijk ook weg zullen blijven. Ik gebruik dit apparaat voor mijn benen, oksels en bikinilijn. Voor de laatste heeft deze set geen opzetstuk, maar gebruik ik die voor het gezicht wordt gebruikt. Het apparaat werkt snel, handig en pijnloos (afhankelijk van de sterkte van de flits). De bijbehorende app maakt het mogelijk om makkelijk de behandelingen bij te houden en je te herinneren aan de volgende sessie.

Voordelen

Snel, effectief, handig formaat

Nadelen

Komt met maar twee opzetstukken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2022-01-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2022-01-02

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

It works!

Well, it works on me. I have a fair skin and brown hairs, but still it was surprising how fast it worked. The hairs became less frequent after the second application. After the third application, some areas (like underarms and stomach) do not have any hairs for more than 2 weeks. Other areas have drastically fewer hairs. I am still in the process.

Voordelen

It works, no side effects so far

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2021-12-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Date of Use 2021-12-07

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Voorwaarden

  1. Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 78% op benen, 64% op bikinilijn, 65% op oksels

  2. Gemeten op de benen na 3 behandelingen, 27 van de 55 vrouwen haalt 92% of hoger

  3. * Bij het volgen van het behandelschema

  4. * * Onderzoek uitgevoerd in Nederland en Oostenrijk, 56 vrouwen, na 3 behandelingen van oksels, bikinilijn, benen en 2 behandelingen op het gezicht

  5. * * * De levenslange garantie op de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet