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Alle series

  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

BRI945/00

4.3
| (794) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

1 Prijs

Persoonlijke behandeling met SenseIQ
Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetstukken en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.
Bekijk alle voordelen

Geniet 18 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Persoonlijke behandeling met SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 2 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht

  • Lumea IPL-app

  • Gebruik met snoer

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

Zacht en comfortable met SenseIQ

Zacht en comfortable met SenseIQ

Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.3

van 5

794

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

24/10/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Lunes epil

I didn’t expect that de apparaat doet heel goed. I’m so happy .no more hair growing and good prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

02/02/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Absolute aanrader

Na 1-2 keer gebruik merk ik al verschillen. Minder haargroei en fijnere haargroei. Ik ben wel benieuwd naar de fijnere haren, of die uiteindelijk ook weg zullen blijven. Ik gebruik dit apparaat voor mijn benen, oksels en bikinilijn. Voor de laatste heeft deze set geen opzetstuk, maar gebruik ik die voor het gezicht wordt gebruikt. Het apparaat werkt snel, handig en pijnloos (afhankelijk van de sterkte van de flits). De bijbehorende app maakt het mogelijk om makkelijk de behandelingen bij te houden en je te herinneren aan de volgende sessie.

Voordelen

Snel, effectief, handig formaat

Nadelen

Komt met maar twee opzetstukken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI944/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

It works!

Well, it works on me. I have a fair skin and brown hairs, but still it was surprising how fast it worked. The hairs became less frequent after the second application. After the third application, some areas (like underarms and stomach) do not have any hairs for more than 2 weeks. Other areas have drastically fewer hairs. I am still in the process.

Voordelen

It works, no side effects so far

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Prestige BRI950/00 IPL - ontharingsapparaat

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Voorwaarden

  1. Resultaten zichtbaar na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden: 86% op de onderbenen, 70% op de bikinilijn en 67% onder de oksels.

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet.