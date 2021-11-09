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Zet je haar in de spotlights
De Premium Sublime Ends-straightener is onze eerste straightener die is ontwikkeld om de kwetsbare haarpunten te beschermen. De geavanceerde SplitStop-technologie en zwevende platen zorgen voor prachtig gestyled haar met gezond uitziende puntjes!
met SplitStop-technologie
ter voorkoming van gespleten haarpunten
2x ionenconditioner
Keratine
Ons geheim voor de ultieme bescherming tegen gespleten punten is de nieuwe SplitStop-technologie. De unieke combinatie van een UniTemp-sensor en onze geavanceerde zwevende keramische platen respecteert de gezondheid van het haar. De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte en onze stylingplaten garanderen minimale wrijving voor ultieme bescherming tegen gespleten punten.
De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte met een consistentere stylingtemperatuur voor betere prestaties. Krijg hetzelfde resultaat met een 20 °C lagere temperatuur**. Creëer de perfecte stijl met gezond uitziende en levendige haarpunten.
Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met keratine dat nog beter is voor je haar.
4.9
van 5
26
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Symoon
09/11/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Voordelen
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Datum gebruik 2020-10-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Datum gebruik 2020-10-09
Merel94
21/08/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Krullen en stijl haar, alles is mogelijk!
Ik heb altijd moeite gehad met het stijlen en krullen van mijn haar. Ik heb iets dikker haar waardoor ik vaak meer dan drie kwartier bezig was om mijn haar te stylen. Met deze stijltang had ik echt in ongeveer 20 minuten mijn haar gekruld of gestijld. De straightener is in 15 seconden warm, glijdt door mijn haar heen en ik hoef hem niet eens is op de warmste temperatuur te zetten voor mijn vrij dikke haar. Ik vind het echt een super stijltang en gebruik hem met veel liefde. Het enige minpuntje is dat de gebruiksaanwijzing heel lastig te lezen is doordat alles op een smalle pagina staat die je uit moet vouwen tot onderhand een meter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener
eefje105
13/01/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Makkelijk in gebruik
Het is een stijltang dat erg makkelijk in gebruik is. Het heeft een knop om de stijltang te vergrendelen, een aan- en uitknop en een knop om de temperatuur te kunnen reguleren. De temperatuur staat duidelijk in beeld en is makkelijk met de knoppen hoger of lager te zetten. Ik heb vrij pluizig haar. Normaal als ik mijn haar stijl, sprongen er nog heel veel haren eruit. Bij deze tang hoef ik de temperatuur niet eens op zijn heetst te zetten om het volledig stijl te krijgen. Het voelt heel erg zacht aan na het stijlen en glanst. Wat ik heel erg fijn vind is dat de stijltang binnen een paar seconden warm is. Ik pak de tang er daardoor sneller even bij om mijn haar te stijlen dan normaal gesproken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener
na 2 jaar gesimuleerd stijlen gebruik bij 200 °С met gemiddeld Europees haar zonder gespleten punten
haartemperatuur en consumententest vergeleken met de HP8344