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Niet meer leverbaar
AZ1837/12
Overal en altijd muziek
Slim en opvallend ontwerp voor muziek via verschillende bronnen, zoals USB Direct, MP3-CD's, radio
Stijlvol
USB
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
3.1
van 5
7
Reviews & awards
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1837 Stereo CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1837 Stereo CD
Senderista
17/12/2013
España
Ligero y buena acústica.
Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1837 CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1837 CD Soundmachine
champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1837 Lecteur de CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1837 Lecteur de CD