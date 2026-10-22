Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AZ1627/12
Overal en altijd muziek
Wilt u zonder hoofdtelefoon genieten van de muziekcollectie op uw draagbare muziekspeler? Sluit de speler gewoon aan via de USB Direct-aansluiting van het Philips CD-soundmachine om al uw digitale muziek rechtstreeks via de krachtige luidsprekers te horen.
USB
FM/MW (AM)-stereotuner
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
Recensies