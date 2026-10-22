Automatische programmaopslag: radio-afstemming met één druk op de knop

Automatische programmaopslag is een gemakkelijke functie waarmee u op uw favoriete zender kunt afstemmen of voorkeuzezenders in kunt stellen met één druk op de knop. Automatische programmaopslag maakt een einde aan het eindeloos handmatig afstemmen van radiozenders en instellen van voorkeurzenders. Een ingebouwd elektrisch circuit scant automatisch de frequenties van de plaatselijke radiozenders, stopt bij zenders met sterke signalen, en maakt hier voorkeurzenders van.