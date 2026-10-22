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Niet meer leverbaar

AZ1302/98

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Handige afstandsbediening

Automatische programmaopslag: radio-afstemming met één druk op de knop

Automatische programmaopslag is een gemakkelijke functie waarmee u op uw favoriete zender kunt afstemmen of voorkeuzezenders in kunt stellen met één druk op de knop. Automatische programmaopslag maakt een einde aan het eindeloos handmatig afstemmen van radiozenders en instellen van voorkeurzenders. Een ingebouwd elektrisch circuit scant automatisch de frequenties van de plaatselijke radiozenders, stopt bij zenders met sterke signalen, en maakt hier voorkeurzenders van.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Technische specificaties

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