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Niet meer leverbaar
AZ1047/12
Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.
MP3-CD
Cassette
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
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FM/MW (AM)-stereotuner
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