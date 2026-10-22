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Niet meer leverbaar

Filtercassette

AWP261/10

Schoon water in een handomdraai

Dankzij het meertraps ultrafiltratiesysteem vermindert deze vervangende waterfilter chloor, deeltjes, microplastic en tot 99,9% van de bacteriën* voor gezond en smakelijk drinkwater, terwijl gezonde mineralen behouden blijven.

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Ultrafijn filtratiesysteem vermindert 99,9% van bacteriën

Schoon water in een handomdraai

Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

Het eendelige filter kan na gebruik handig en veilig worden weggegooid, om secundaire vervuiling te voorkomen.

Vermindert effectief 99,9% van de bacteriën

Het 3-traps ultrafiltratiesysteem bestaat uit niet geweven stof, gegranuleerde actieve koolstof- en holle vezel-membraan, die chloor, pesticiden, chemicaliën en tot 99,9% bacteriën effectief reduceren *. Het vermindert ook deeltjes tot 0,01 micron, waaronder microplastic, voor helder en zuiver smaakwater, terwijl de goede mineralen behouden blijven.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op testresultaten van internationaal test- en certificeringsbureau BV onder laboratoriumomstandigheden.