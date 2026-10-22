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Niet meer leverbaar
AWP261/10
Schoon water in een handomdraai
Dankzij het meertraps ultrafiltratiesysteem vermindert deze vervangende waterfilter chloor, deeltjes, microplastic en tot 99,9% van de bacteriën* voor gezond en smakelijk drinkwater, terwijl gezonde mineralen behouden blijven.
Het eendelige filter kan na gebruik handig en veilig worden weggegooid, om secundaire vervuiling te voorkomen.
Het 3-traps ultrafiltratiesysteem bestaat uit niet geweven stof, gegranuleerde actieve koolstof- en holle vezel-membraan, die chloor, pesticiden, chemicaliën en tot 99,9% bacteriën effectief reduceren *. Het vermindert ook deeltjes tot 0,01 micron, waaronder microplastic, voor helder en zuiver smaakwater, terwijl de goede mineralen behouden blijven.
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Gebaseerd op testresultaten van internationaal test- en certificeringsbureau BV onder laboratoriumomstandigheden.