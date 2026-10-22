Vermindert effectief 99,9% van de bacteriën

Het 3-traps ultrafiltratiesysteem bestaat uit niet geweven stof, gegranuleerde actieve koolstof- en holle vezel-membraan, die chloor, pesticiden, chemicaliën en tot 99,9% bacteriën effectief reduceren *. Het vermindert ook deeltjes tot 0,01 micron, waaronder microplastic, voor helder en zuiver smaakwater, terwijl de goede mineralen behouden blijven.