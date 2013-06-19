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Niet meer leverbaar
Laad uw Android-telefoon op voor eindeloos muziekplezier
Deze prachtig vormgegeven luidspreker biedt superieur geluid. Dock uw Android-telefoon om deze op te laden en muziek af te spelen of laad een tweede apparaat op via USB. De luidspreker wordt geleverd met Songbird voor eenvoudige synchronisatie van muziek tussen uw telefoon en PC.
voor Android
Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.
Luister naar uw favoriete muziek met een luidspreker die garant staat voor topgeluid. Deze Philips docking-luidspreker speelt muziek op uw Android-apparaten af via Bluetooth. Download de gratis Philips DockStudio-app en er wordt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht wanneer uw toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe van het krachtige, verbluffende geluid, beter wordt het niet!
4.0
van 5
36
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
ikke1
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Piet1951
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Jean1
27/09/2012
België
Geverifieerde koper
Prima luidspreker
Prima luidspreker met het nodige gebruiksgemak en een goede klankweergave voor zo'n klein en mooi toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®