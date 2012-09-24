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Niet meer leverbaar

AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

AJ5300D/05

3.1

| (29) Reviews & awards

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Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren

Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren

Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

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Recensies

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3.1

van 5

29

Reviews & awards

24/09/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product

Al een aantal wekkerradio's geprobeerd tot ik deze in een hotel tegen kwam. Alles werkt prima en ideaal in combinatie met iPhone. Model is niet goedkoop, maar volgens mij een van de beste in omloop

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

02/12/2013

België

België

goed

zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

13/11/2013

Deutschland

Deutschland

ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden

Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

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