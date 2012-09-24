Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AJ5300D/05
Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.1
van 5
29
Reviews & awards
FrankHaarlem
24/09/2012
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product
Al een aantal wekkerradio's geprobeerd tot ik deze in een hotel tegen kwam. Alles werkt prima en ideaal in combinatie met iPhone. Model is niet goedkoop, maar volgens mij een van de beste in omloop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
ullisegeln
13/11/2013
Deutschland
ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden
Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone