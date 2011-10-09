Gebruik van duurzame en herbruikbare bamboe in de bovenplaat

Met gezond verstand en creativiteit zijn er heel veel manieren te bedenken om het milieu te beschermen. Het gebruik van bamboe in de bovenkant van de klok is een milieuvriendelijke stap die er ook nog eens voor zorgt dat het product stijlvoller wordt. Bamboe is niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook duurzamer en makkelijker te hergebruiken dan bomen. Een bamboeplant groeit zeer snel zonder het gebruik van kunstmest of pesticiden en iedere plant kan meerdere keren geoogst worden met tussenpozen van drie tot vijf jaar. Bovendien leidt het bewerken van bamboe in de industrie tot minder vervuiling en minder koolstofuitstoot.