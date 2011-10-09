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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ3570/12

2.6

| (14) Reviews & awards

Ga voor groen

Tijd voor het milieu. Deze stijlvolle Philips AJ3570/12-klokradio, vervaardigd met een bovenkant van duurzaam bamboe en veilige componenten, heeft een stand-bymodus en een automatische lichtsensor, zodat u elke seconde energie bespaart.

Bekijk alle voordelen

met deze milieuvriendelijke klokradio

Ga voor groen

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Gebruik van duurzame en herbruikbare bamboe in de bovenplaat

Met gezond verstand en creativiteit zijn er heel veel manieren te bedenken om het milieu te beschermen. Het gebruik van bamboe in de bovenkant van de klok is een milieuvriendelijke stap die er ook nog eens voor zorgt dat het product stijlvoller wordt. Bamboe is niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook duurzamer en makkelijker te hergebruiken dan bomen. Een bamboeplant groeit zeer snel zonder het gebruik van kunstmest of pesticiden en iedere plant kan meerdere keren geoogst worden met tussenpozen van drie tot vijf jaar. Bovendien leidt het bewerken van bamboe in de industrie tot minder vervuiling en minder koolstofuitstoot.

Gerecyclede plastic behuizing en papieren verpakkingsmateriaal

Omdat Philips het milieu erg belangrijk vindt, staat recyclen bij ons hoog in het vaandel. Recyclen biedt ontelbaar veel voordelen. Het vermindert de behoefte aan nieuwe fossiele brandstoffen en de druk op onze toch al zwaarbelaste planeet. Tevens wordt de noodzaak tot het verbranden en storten van afval, wat een erg schadelijk effect heeft op ecosystemen en het milieu, teruggedrongen. Deze klok bestaat voor een groot deel uit gerecyclede materialen. De gehele behuizing is gemaakt van 100% gerecyclede kunststof, de handleiding is gemaakt van 100% kringlooppapier en de verpakking bestaat voor 90% uit gerecycled materiaal.

Veilige componenten voor een veiliger en groener leven

Philips wil graag een veiligere leefomgeving creëren voor de mens en doet dit door het gebruik van gevaarlijke componenten te verminderen. Niet alleen voldoen we aan de RoHS-richtlijnen, die het gebruik van de meest gebruikte gevaarlijke scheikundige bestanddelen zoals lood, cadmium en kwik beperken, maar we hebben ook het gebruik van andere gevaarlijke componenten sterk aan banden gelegd. De onderdelen, printplaat, voedingsadapter en verpakkingen van onze PVC- en BFR-samenstellingen zijn bijvoorbeeld vrij van plastic, waardoor mens en milieu tijdens en na het gebruik minder worden belast.

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

14

Reviews & awards

5

09/10/2011

Nederland

Nederland

Goede wekker met een iets mindere radio

Wekker werkt perfect alleen de volume regeling van de radio is niet meer van deze tijd. De mijne heeft het oude probleem dat er gekraak optreed als gevolg van de volume-regeling. Soms doet de radio het niet omdat deze potmeter niet goed contact maakt. Even heen en weer bewegen lost dit op. Voor mij is het geen probleem omdat ik de radio niet gebruik om te wekken.

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Deze review is gemaakt voor AJ3570 Klokradio

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Deze review is gemaakt voor AJ3570 Klokradio

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3570 Radio-réveil

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Deze review is gemaakt voor AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3570 Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3570 Radio-réveil

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