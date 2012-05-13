ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van enkel product
  • Foto van enkel product

Niet meer leverbaar

AJ3500 Clock Radio

AJ3500/05

3.8

| (21) Reviews & awards

Bekijk alle voordelen

Groot scherm voor duidelijke weergave

Dankzij het grote scherm is de inhoud van het scherm zeer goed leesbaar. Vanaf nu kunt u de tijd en het alarm gemakkelijk lezen, zelfs van een afstand. Dit apparaat is ideaal voor oudere personen of visueel gehandicapten.

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

MW/FM-tuner

MW/FM-tuner

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

21

Reviews & awards

13/05/2012

Nederland

Nederland

Prima apparaat met veel doordachte extra's

Niet duur, toch heel wat doordachte extra's (zie 'voordelen'). Wat niet in de brochure staat: de snoozetijd is instelbaar #5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten#. Wat bovendien ook niet in de gebruiksaanwijzing staat: na de eerste keer stoppen van het weksignaal met de snoozeknop, wordt als die knop wordt ingedrukt de resterende tijd tot het volgende weksignaal gegegeven. Vooral handig als de snoozetijd wat langer is ingesteld. Gentle wake geldt alleen voor wekken met weksignaal, niet voor wekken met radio #geldt trouwens voor alle wekkerradio's voor zover ik weet#. De snelheid waarmee het volume oploopt is niet te snel. Maximum volume lijkt wat aan de lage kant #maar we hebben hem nog niet heel lang laten doorwekken#. Het weksignaal lijkt met een soort lichte tik te beginnen, dat is niet heel prettig maar ook niet ernstig vervelend. Voor wie nog wat extra's wil: de AJ3570 is de luxe versie van deze AJ3500. Geluidkwaliteit van de radio is niet geweldig maar redelijk, gezien de prijs en bij gebruik als wekker. Voor dit geld een zeer concurrerend product!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

13/05/2012

Nederland

Nederland

Prima apparaat met veel doordachte extra's

Niet duur, toch heel wat doordachte extra's (zie 'voordelen'). Wat niet in de brochure staat: de snoozetijd is instelbaar #5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten#. Wat bovendien ook niet in de gebruiksaanwijzing staat: na de eerste keer stoppen van het weksignaal met de snoozeknop, wordt als die knop wordt ingedrukt de resterende tijd tot het volgende weksignaal gegegeven. Vooral handig als de snoozetijd wat langer is ingesteld. Gentle wake geldt alleen voor wekken met weksignaal, niet voor wekken met radio #geldt trouwens voor alle wekkerradio's voor zover ik weet#. De snelheid waarmee het volume oploopt is niet te snel. Maximum volume lijkt wat aan de lage kant #maar we hebben hem nog niet heel lang laten doorwekken#. Het weksignaal lijkt met een soort lichte tik te beginnen, dat is niet heel prettig maar ook niet ernstig vervelend. Voor wie nog wat extra's wil: de AJ3570 is de luxe versie van deze AJ3500. Geluidkwaliteit van de radio is niet geweldig maar redelijk, gezien de prijs en bij gebruik als wekker. Voor dit geld een zeer concurrerend product!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

25/01/2012

Nederland

Nederland

aanrader

Prima wekker met groot voordeel dat 's nachts de tijd goed te lezen is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3500 Klokradio

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen