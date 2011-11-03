Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AJ3226/12
Begin uw dag op uw eigen manier!
Deze mooi ontworpen Philips-klokradio met tweevoudig alarm laat u kiezen uit een radio of een vriendelijke wektoon. Met de handige meegeleverde kabel sluit u hem eenvoudig aan op uw draagbare muzieksysteem, zodat u ook in bed naar uw favoriete muziek kunt luisteren.
Analoge FM/MW-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm
Ingebouwde AUDIO IN-kabel
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.
2.8
van 5
16
Reviews & awards
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3226 Radio-réveil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3226 Radio-réveil
Facie
09/10/2011
Nederland
Dit product voldoet aan mijn verwachting
Heeft een prima wekfunctie, alleen de heeft de radio een te korte band, de zenders zitten dicht op elkaar en zodoende is het moeilijk om goed een zender op te zoeken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3226 Klokradio