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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AJ3121/05
Niet meer leverbaar
Mijn klokradio is op een stopcontact aangesloten. Waarom heb ik ook een batterij nodig?
De wekker van mijn Philips-klokradio uitschakelen.
Klok en wekker instellen op mijn Philips-klokradio.
De TUNER-functie bedienen op mijn Philips-klokradio.
De SLUMBER/SLEEP-functie uitschakelen op mijn wekker.
Alarm op mijn Philips-klokradio instellen.
De sleeptimer instellen van mijn Philips-klokradio.
Hoe kan ik mijn Philips-apparaat schoonmaken?