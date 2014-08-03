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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ3121/05

3.5

| (28) Reviews & awards

Begin uw dag op uw eigen manier!

Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde AM/FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.

Bekijk alle voordelen

Wekken door radio of zoemer

Begin uw dag op uw eigen manier!

Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

AM/FM-tuner voor radio-ontvangst

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Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

28

Reviews & awards

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio

16/03/2012

Nederland

Nederland

compact maar handige radio en wekker in een!!!

Ik vind het een heel handig ding. Het display is gemakkelijk af te lezen in het donker en overdag door de groene cijfers. Dit product is zeker aan te raden!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio

09/10/2011

Nederland

Nederland

maakt me elke dag op tijd wakker

goed in de omgang .alleen maakt me ook in het weekend wakker en dat is niet de bedoeling ,idee weekend stand?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio

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