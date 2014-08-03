Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AJ3121/05
Begin uw dag op uw eigen manier!
Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde AM/FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.
Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
0
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.5
van 5
28
Reviews & awards
Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio
joop1945
16/03/2012
Nederland
compact maar handige radio en wekker in een!!!
Ik vind het een heel handig ding. Het display is gemakkelijk af te lezen in het donker en overdag door de groene cijfers. Dit product is zeker aan te raden!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio
timp
09/10/2011
Nederland
maakt me elke dag op tijd wakker
goed in de omgang .alleen maakt me ook in het weekend wakker en dat is niet de bedoeling ,idee weekend stand?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3121 Klokradio