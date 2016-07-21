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Niet meer leverbaar
AJ3116/12
Begin uw dag op uw eigen manier!
Met deze leuke stijlvolle Philips-wekkerradio wordt u op tijd gewekt. De wekkerradio is voorzien van een ingebouwde FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.
2.6
van 5
16
Reviews & awards
JavierDG
21/07/2016
España
Geverifieerde koper
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Yanmarval
02/01/2018
France
Geverifieerde koper
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique