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Niet meer leverbaar
AJ2000/12
Wakker worden
Word wakker met uw favoriete radiozender of alarmgeluid. Met deze elegante Philips AJ2000-klokradio met spiegelend scherm kunt u twee alarmen instellen. Ideaal dus als u en uw partner op verschillende momenten willen opstaan. Word elke dag wakker met een glimlach.
Spiegelend scherm
Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Met de ingebouwde FM-tuner kunt u elke dag naar uw favoriete muziek of het nieuws luisteren door af te stemmen op de zender waarnaar u wilt luisteren.
Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.
2.7
van 5
59
Reviews & awards
freddyarl
28/07/2019
Nederland
handig toestel
gemakkelijke instellen van de twee wektijden, mooi dessing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Klokradio
GerryA
30/09/2017
Deutschland
Haben SIE Geld zu verschenken?
Schlichtes Design beinhaltet toll Technik. Die große Zeitanzeige läst sich in mehrerer Stufen dimmen, was sehr Benutzerfreundlich ist. Toll ist auch, dass die beiden Weckzeittaster mit 1 bzw. 2 herhorstehenden Punkten gekennzeichnet sind und so auch im Dunkeln ertastet werden können.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Radiowecker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Radiowecker
Papou1
17/04/2023
France
Geverifieerde koper
Très beau design
Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Radio-réveil
Datum gebruik 2023-03-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ2000 Radio-réveil
Datum gebruik 2023-03-17