ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Wekker

AJ110/12

3.8

| (6) Reviews & awards

Compacte wekker

De tijd, wektijd en kalender van deze compacte wekker van Philips zijn eenvoudig in te stellen en het LCD-scherm met achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld. Werkt op één AA-batterij. Met herhaald alarm (snooze) na vijf minuten. Ideaal voor onderweg!

Bekijk alle voordelen

Compacte wekker

Handig formaat om mee te nemen naar uw werk of op reis

Deze handige wekker biedt functies voor tijd en alarm in een compact formaat. U kunt hem overal neerzetten, thuis of op kantoor, of meenemen wanneer u op reis gaat.

Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Tijd en alarm eenvoudig instellen

De tijd en het alarm zijn zo eenvoudig in te stellen dat u de snelstartgids of de gebruiksaanwijzing er mogelijk niet eens bij hoeft te pakken. De silkscreen-toetsen van de klokradio helpen u de tijd en het alarm in te stellen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

6

Reviews & awards

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker

21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen