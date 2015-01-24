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Niet meer leverbaar
AJ110/12
Compacte wekker
De tijd, wektijd en kalender van deze compacte wekker van Philips zijn eenvoudig in te stellen en het LCD-scherm met achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld. Werkt op één AA-batterij. Met herhaald alarm (snooze) na vijf minuten. Ideaal voor onderweg!
Deze handige wekker biedt functies voor tijd en alarm in een compact formaat. U kunt hem overal neerzetten, thuis of op kantoor, of meenemen wanneer u op reis gaat.
Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.
De tijd en het alarm zijn zo eenvoudig in te stellen dat u de snelstartgids of de gebruiksaanwijzing er mogelijk niet eens bij hoeft te pakken. De silkscreen-toetsen van de klokradio helpen u de tijd en het alarm in te stellen.
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3.8
van 5
6
Reviews & awards
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker
JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker
Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ110 Wekker