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Niet meer leverbaar
AD330/05
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
1.0
van 5
1
Beoordeling
carlospuntocom
05/02/2013
España
INTERFERENCIAS
Un aparato diseñado para iPhone es vergonzoso que haga interferencias con la señal de otros móviles. Si se supone que es para un teléfono, las interferencias nunca deberían suceder. Eso hace que no sea recomendable en absoluto.
Deze review is gemaakt voor AD330 altavoz base
Deze review is gemaakt voor AD330 altavoz base