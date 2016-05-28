Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
49PUS7909/12
Ultraslanke 4K UHD LED-TV powered by Android
Ultra HD komt samen met de kracht van Android: de Philips Ultra HD-TV uit de 7900-serie. Dankzij razendsnelle Quad Core-verwerking navigeert u supersnel door uw Smart TV. Met Ambilight en het randloze design wordt uw kijkervaring nog intenser.
123 cm (49")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Kijk TV op een totaal nieuwe manier dankzij vier keer de resolutie van een traditionele Full HD-TV. De 3840 x 2160 pixels maken het beeld zo verfijnd en realistisch dat het wel een venster naar een nieuwe wereld lijkt.
Uw woning is meer dan een huis, dus waarom geen TV kiezen die ook warm en uitnodigend is? De unieke Ambilight-technologie van Philips maakt uw scherm breder en uw kijkervaring meeslepender door aan beide kanten van de TV een extra brede gloed op de muur te projecteren. Kleur, actie en spanning spatten van het scherm uw kamer in. Uw kijkervaring was nog nooit zo spannend, intens en meeslepend.
Niets is beter dan de adrenalinestoot van games, snelle sporten of actiefilms op een Ultra HD-TV en daarom heeft deze Philips-TV 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra. U geniet dus van vloeiende beelden in een Ultra HD-resolutie, want ook al gaat uw hart tekeer, het beeld moet rustig blijven.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
2.6
van 5
464
Reviews & awards
jimbommel
28/05/2016
Nederland
erg mooi
heb nu een half jaar deze tv, in begin was ik totaal niet te spreken over het geluid kwaliteit en de bediening, na enige updates die ik via de helpdesk kreeg, is het echt een super gaaf toestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7900 series 49PUS7909 Ultraslanke 4K UHD-TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7900 series 49PUS7909 Ultraslanke 4K UHD-TV powered by Android™
jajamie
13/01/2016
Nederland
blunder van mij
Eerst gebeld met Philips vanwege slechte beeld kwaliteit. Na onderzoek aan mijn ogen bleek ik staar te hebben na de staar operatie zag ik pas hoe mooi het beeld is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7900 series 49PUS7909 Ultraslanke 4K UHD-TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7900 series 49PUS7909 Ultraslanke 4K UHD-TV powered by Android™
Levent
28/09/2015
Nederland
Super!
HD beeld kwaliteit. De ambilights voegen een extra sfeer aan een film. Het is mogelijk om verschillende applicaties te downloaden. Verder is het gemakkelijk om de TV te installeren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7900 series 55PUS7909 Ultraslanke 4K UHD-TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7900 series 55PUS7909 Ultraslanke 4K UHD-TV powered by Android™
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model en land, evenals model smart device en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TV.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Smart TV-app: ga naar www.philips.com/tv voor meer informatie over het serviceaanbod in uw land.
Cloud TV-aanbod afhankelijk van landspecifieke beschikbaarheid en regelgeving
Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Philips-TV-camera (PTA317) wordt afzonderlijk verkocht.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.