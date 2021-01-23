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Niet meer leverbaar

Momentum4K HDR-scherm met Ambiglow

436M6VBPAB/01

3.7
| (30) Reviews & awards

2 Prijzen

Ga op in het moment
Ga nu nog meer op in uw entertainment met het nieuwe Momentum 4K HDR-scherm met Ambiglow-verlichting. Een groot 4K UHD-scherm met DisplayHDR 1000 biedt ultraheldere en levendige beeldkwaliteit waardoor u helemaal opgaat in het moment.
Bekijk alle voordelen

Ga op in het moment

  • Momentum

  • 43 (108 cm (42,51") diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.

MultiView maakt tweevoudige verbinding en weergave tegelijkertijd mogelijk

MultiView maakt tweevoudige verbinding en weergave tegelijkertijd mogelijk

Met de Philips MultiView-display met zeer hoge resolutie krijgt u toegang tot een wereld vol connectiviteit. MultiView maakt actieve tweevoudige verbinding en weergave mogelijk, zodat u kunt werken met meerdere apparaten, zoals PC's en notebooks tegelijkertijd, voor complex multitasken.

DisplayHDR 1000 voor levendige details en realistische beelden

DisplayHDR 1000 voor levendige details en realistische beelden

De DisplayHDR 1000 is VESA-gecertificeerd en biedt een compleet andere visuele ervaring dan andere schermen die HDR-compatibel zijn. Extreem diepe zwarte kleuren en heldere wittinten contrasteren met schitterende kleuren, wat zorgt voor indrukwekkende details zoals u nooit eerder hebt gezien. Gamers herkennen eenvoudig vijanden die zich in de donkere hoeken en schaduwen verbergen en filmkijkers genieten van een fascinerende en levensechte ervaring. De Philips Momentum wordt geleverd met verschillende HDR-modi, elk geoptimaliseerd voor uw gebruiksscenario's: HDR Game, HDR Movie en HDR Photo.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-3620519
  • Award image AWARD-3620296

Recensies

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3.7

van 5

30

Reviews & awards

23/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!

Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!

Voordelen

4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!

Nadelen

Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

24/04/2020

Deutschland

Deutschland

Groß und scharf

Wollte einen großen gamingmonitor mit 4k. Er hat alles

Voordelen

groß scharf

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

18/01/2020

Deutschland

Deutschland

Klasse mit PS4 PRO

Nutze ihn ausschließlich mit meiner PS 4. HDR und Bildschärfe sind fantastisch, aber am meisten fasziniert bin ich von den kräftigen Farben. Der dts Sound ist gemessen an den kleinen Lautsprechern sehr gut! Schade das ambiglow nicht so reinhaut.

Voordelen

Beste Wahl für konsolenspieler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. Beste tijd met minimale vertraging &lt; 4 ms. Dit is uitzonderlijk en kan gemeten worden.

  3. Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen

  4. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  5. BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976

  6. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.

  7. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  8. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  9. 10-bits naar 8-bits via dithering met FRC