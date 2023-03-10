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Xenon X-tremeVision gen2Xenon autolamp

42402XV2C1

3.8

| (296) Reviews & awards

Veiligheid boven alles met helderdere lampen

Een krachtige straal die het uiterste haalt uit het licht: X-tremeVision gen2 is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van Xenon-technologie. Deze hoogwaardige lampen vergroten uw zichtbaarheid op de weg, waardoor u veiliger en comfortabeler kunt rijden.

Bekijk alle voordelen

Zie alle hobbels, bochten en obstakels op de weg

Veiligheid boven alles met helderdere lampen

  • Type lamp: D4S

  • 42 V, 35W

  • Aantal lampen: 1

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.

Philips heeft de innovatieve Xenon HiD-technologie uitgevonden

Philips heeft de innovatieve Xenon HiD-technologie uitgevonden

Xenon HiD-lampen (High Intensity Discharge) bieden twee keer zoveel licht voor veiliger rijden onder alle omstandigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat automobilisten zich met xenonverlichting beter op de weg concentreren en obstakels en verkeersborden veel sneller opmerken dan met traditionele lampen. En hoe bent u de duisternis beter de baas dan met een intens wit licht dat vergelijkbaar is met daglicht?

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

296

Reviews & awards

10/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Voordelen

scherp en helder licht

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

20/02/2017

Nederland

Nederland

Echt veel licht!

Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

29/01/2016

Nederland

Nederland

Lange levensduur

Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

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