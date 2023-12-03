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Meer dan goed uitgerust
Deze multifunctionele Philips USB-C-monitor biedt een eenvoudige installatie. Met één kabel kunt u vloeiende videobeelden met hoge resolutie bekijken, gegevens overbrengen en uw laptop opladen. De koptelefoonhouder tilt kabelbeheer naar een hoger niveau.
5000-serie
40 (100,4 cm (39,53") diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.
Met de MultiClient Integrated KVM-switch kunt u twee afzonderlijke PC's met een monitor, toetsenbord en muis bedienen. Met een handige knop kunt u snel schakelen tussen bronnen. Erg handig voor set-ups waarvoor Dual PC nodig is of één grote monitor om twee verschillende PC's op te tonen.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Geverifieerde koper
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Voordelen
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Voordelen
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Nadelen
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Voordelen
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Nadelen
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Responstijdwaarde gelijk aan SmartResponse
NTSC-gebied gebaseerd op CIE 1976
sRGB-gebied gebaseerd op CIE1931
Voor video-overdracht via USB-C moet uw notebook/apparaat USB-C DP Alt Mode ondersteunen.
Activiteiten zoals scherm delen, online streamingvideo en audio via internet kunnen invloed hebben op de prestaties van uw netwerk. Uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan bepalen de algehele audio- en videokwaliteit.
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.
De USB-C-stroomvoorziening van dit beeldscherm is maximaal 100 W (doorgaans 96 W). De maximale stroomvoorziening is afhankelijk van uw apparaat.
Bij het berekenen van de energiebesparing van PowerSensor zijn zowel USB als stroomvoorziening uitgesloten.
De EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de functieafbeeldingen.