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Niet meer leverbaar
Ultraslanke LED-TV
Draagbaar en mooi. De Philips 4000-TV is ontworpen om te gaan waar u gaat. Dankzij het ultraslanke design en de strakke, witte behuizing past hij perfect in iedere kamer.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Beeldprestatie-index combineert de weergavetechnologie van Philips met de geavanceerde Philips-beeldprestatietechnieken die de waarnemingselementen van scherpte, beweging, contrast en kleur verbeteren. Geniet ongeacht de bron van haarscherpe beelden met ongelooflijk veel details en diepte. Zie telkens weer het diepste zwart, het helderste wit en de meest levendige, briljante kleuren en natuurlijke, levensechte huidtinten.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Omdat we weten dat u een TV met een klein scherm wilt die er net zo geweldig uitziet als presteert, heeft ons ontwerpteam een elegant frame met een stijlvolle witte en glanzende afwerking gebruikt. Dit frisse, moderne design past in elk interieur.
4.2
van 5
15
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Fanakerpan
26/11/2017
United Kingdom
Love my white TV
I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Silmar51
09/10/2017
Italia
Ottimo
La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
markmusic
20/09/2017
Italia
Ottimo prodotto
Televisore eccezionale, audio interno piu che buono, immagini nitide e ben definite.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.