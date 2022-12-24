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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
68,5 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Voor essentiële behoeften op het gebied van beelden, gaming en productiviteit, biedt het Nano IPS-display hoge kleurnauwkeurigheid over een brede kijkhoek zonder kleurverschuiving. Rijker rood, weelderig groen en dieper blauw. Ultra Wide-Color met IPS Nano Color-technologie maakt gebruik van KSF-versterkte nanofosfordeeltjes om overtollig licht dat het scherm creëert, te absorberen en produceert daardoor verbluffende kleuren. Levensechte kleuren. Onze schermen leveren een dekking van maximaal 98% van het DCI-P3 standaardkleurengamma voor kleurzuiverheid, zoals bepaald door de Society of Motion Pictures and Television Engineers voor beeld van bioscoopkwaliteit.
Gamen mag geen keuze zijn tussen schokkerige gameplay of gebroken frames. AMD FreeSync™ Premium voorziet serieuze gamers van een vloeiende gameplay zonder haperingen met topprestaties. Game vol vertrouwen met een hoge vernieuwingsfrequentie, compensatie voor lage framerate, en lage latentie.
Wanneer u veeleisende games speelt met hoge vernieuwingsfrequenties, kan het beeld zonder optimale grafische synchronisatie haperen. Dit Philips-scherm is gecertificeerd als compatibel met NVIDIA® G-SYNC®. Dit zorgt voor minder beeldtrillingen en synchronisatie van de vernieuwingsfrequentie van uw monitor met de uitvoer van de grafische kaart voor een vloeiendere game-ervaring. Scènes worden direct weergegeven, voorwerpen zien er scherper uit en de gameplay is uiterst vloeiend. Zo geniet u van een superieure visuele ervaring en bent u uw rivalen steeds te snel af.
Prijzen
4.5
van 5
4
Reviews & awards
Packo75
24/12/2022
España
Geverifieerde koper
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Voordelen
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Nadelen
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Darkness78
19/11/2022
Italia
Geverifieerde koper
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Voordelen
Qualità colori
Nadelen
Porta USB rapida
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Voordelen
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Nadelen
Nessuno.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor DP-input.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
Schermkleuren: 10-bits kan alleen worden bereikt met QHD bij 120 Hz
DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Werk de NVIDIA® G-SYNC®-driver bij naar de nieuwste versie. Meer informatie vindt u op de website van NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.