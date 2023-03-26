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  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Energy Label Europe G
    Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
  • Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie

Evnia Gaming Monitor4K HDR-scherm met Ambiglow

279M1RV/00

3.1
| (9) Reviews & awards

1 Prijs

Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie
Het Designed for Xbox-scherm luidt een nieuw gamingtijdperk in voor liefhebbers van consolegames. Geniet van een geweldige visuele ervaring en kleurnauwkeurigheid met een UltraClear 4K Nano IPS-display. De DisplayHDR 600 zorgt voor levendige beelden.
Bekijk alle voordelen

Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ontworpen voor Xbox voor een optimale game-ervaring

Ontworpen voor Xbox voor een optimale game-ervaring

Ga voor de ultieme consolegamingervaring. We hebben met het Xbox-team samengewerkt aan de ontwikkeling van dit Designed for Xbox-scherm, dat is gevalideerd om de optimale visuele prestaties van de Xbox Series X te leveren zodra u het aansluit.

AMD FreeSync™ Premium Pro; vloeiend gamen in HDR met lage latentie

AMD FreeSync™ Premium Pro; vloeiend gamen in HDR met lage latentie

Gamen mag geen keuze zijn tussen een schokkerige gameplay of kapotte frames. Dit scherm is gecertificeerd met AMD FreeSync™ Premium Pro, dat een variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en de echte HDR-game-ervaring biedt. Dit zorgt voor een combinatie van soepel gamen met topprestaties en uitzonderlijke visuals met een hoog dynamisch bereik terwijl de latentie laag blijft.

144 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

144 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 144 keer per seconde, effectief 2,4 keer sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat deze moeilijk is te raken. Met een framesnelheid van 144 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-1679621

Recensies

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3.1

van 5

9

Reviews & awards

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

16/04/2022

Italia

Italia

Geverifieerde koper

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Voordelen

Hai tutto

Nadelen

gestione led non controllabile da software terzi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

29/06/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor, manchmal schwarzer Bildschirm

Vor ein paar Wochen auf Amazon erworben und verwende ihn derzeit als Hauptmonitor für Arbeiten am PC und gelegentliches Gaming. Erfüllt seine Aufgabe meiner Beurteilung nach gut, jedoch kommt es während der täglichen Benützung des Öfteren (min. 1 pro Tag) vor, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden einfach schwarz wird. Tonwiedergabe funktioniert in diesen Fällen aber noch. Verwende einen PC mit HDMI 2.1 Ausgang als auch ein HDMI 2.1-fähiges Kabel, der Monitor ist auf '3840x2160-120Hz' mit der SmartControl Anwendung konfiguriert. Alles andere funktioniert, wird aber sehr warm.

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976

  6. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  7. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  8. Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976

  9. Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Werk de NVIDIA® G-SYNC®-driver bij naar de nieuwste versie. Meer informatie vindt u op de website van NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  13. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.