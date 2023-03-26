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279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
68,5 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Ga voor de ultieme consolegamingervaring. We hebben met het Xbox-team samengewerkt aan de ontwikkeling van dit Designed for Xbox-scherm, dat is gevalideerd om de optimale visuele prestaties van de Xbox Series X te leveren zodra u het aansluit.
Gamen mag geen keuze zijn tussen een schokkerige gameplay of kapotte frames. Dit scherm is gecertificeerd met AMD FreeSync™ Premium Pro, dat een variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en de echte HDR-game-ervaring biedt. Dit zorgt voor een combinatie van soepel gamen met topprestaties en uitzonderlijke visuals met een hoog dynamisch bereik terwijl de latentie laag blijft.
U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 144 keer per seconde, effectief 2,4 keer sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat deze moeilijk is te raken. Met een framesnelheid van 144 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen
Prijzen
3.1
van 5
9
Reviews & awards
thesnable
26/03/2023
Deutschland
Geverifieerde koper
Top Monitor
Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
16/04/2022
Italia
Geverifieerde koper
4k 144kz nessun pensiero
Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz
Voordelen
Hai tutto
Nadelen
gestione led non controllabile da software terzi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
olgator54321
29/06/2025
Deutschland
Guter Monitor, manchmal schwarzer Bildschirm
Vor ein paar Wochen auf Amazon erworben und verwende ihn derzeit als Hauptmonitor für Arbeiten am PC und gelegentliches Gaming. Erfüllt seine Aufgabe meiner Beurteilung nach gut, jedoch kommt es während der täglichen Benützung des Öfteren (min. 1 pro Tag) vor, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden einfach schwarz wird. Tonwiedergabe funktioniert in diesen Fällen aber noch. Verwende einen PC mit HDMI 2.1 Ausgang als auch ein HDMI 2.1-fähiges Kabel, der Monitor ist auf '3840x2160-120Hz' mit der SmartControl Anwendung konfiguriert. Alles andere funktioniert, wird aber sehr warm.
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976
Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Werk de NVIDIA® G-SYNC®-driver bij naar de nieuwste versie. Meer informatie vindt u op de website van NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.