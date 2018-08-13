Er zit geen handleiding in de doos. De installatie is bewerkelijk. Dan moet je inloggen bij Philips en je gegevens achterlaten en inloggen om een instructie te downloaden ook nog in Adobe ... en dan zit je op de camping zonder laptop. Niet handig. En thuisgekomen zitten er 4 mails in je laptop over beoordeling schrijven, een tv-ondersteuningscentrum, hoe ik mijn Philips product ervaar en graag horen wij je mening. Inmiddels thuis heb ik geen zin om over de tv in de caravan te schrijven. Soms zijn er situaties dat dit allemaal heel interessant lijkt, maar wat me nu niet meer boeit en waar ik gewoon geen zin in heb. En ja. ... dit zou eventueel ook op een smartphone kunnen. Die lag deze vakantie even lekker aan de kant. Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om in de winkel van aankoop- tevoren geïnformeerd te worden dat de handleiding er niet in zit. En dat ik deze vanuit de winkel mee kan nemen.