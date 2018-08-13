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Niet meer leverbaar

4000 seriesUltraslanke LED-TV

24PHS4022/12

4.2

| (9) Reviews & awards

Ultraslanke LED-TV

De Philips 4000-TV is gemaakt voor plezier en zorgt voor hoogwaardige beelden op een klein scherm. Hij is zo compact dat hij snel en moeiteloos kan worden verplaatst. Dankzij het minimalistische design is deze TV een welkome aanvulling in iedere ruimte.

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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Digital Crystal Clear

Ultraslanke LED-TV

  • 60 cm (24")

  • LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

LED-TV voor een geweldig contrast

Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.

Compacte draagbare TV: altijd van de partij

Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.

Twee HDMI-ingangen en EasyLink voor geïntegreerde connectiviteit

Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

9

Reviews & awards

3
1

13/08/2018

Deutschland

Deutschland

Für unseren Einsatz- und Nutzungsbereich topp!

Wir suchten ein neues TV Gerät für unsere Küche mit Möglichkeit der Montage an einer schwenkbaren Wandhalterung. Nach einer super Beratung haben wir uns für das Philips-TV-Gerät entschlossen und haben genau das bekommen was wir gesucht hatten. Bei diesem Gerät passt nach unserer Beurteilung und für unsere Belangen alles überein. Zudem kann ich sagen, dass Gerät steht im super Preis-Leistungs-verhältnis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher

07/01/2018

Deutschland

Deutschland

Ich bin sehr zufrieden

Ich habe das Produkt bereits weiterempfohlen. Das Produkt wird täglich benutzt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4022 Ultraflacher LED-Fernseher

11/12/2017

France

France

bon produit

bonne qualité image merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4022 Téléviseur LED ultra-plat

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.