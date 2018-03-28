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Niet meer leverbaar
24PFT4022/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
De Philips 4000-TV is gemaakt voor plezier en zorgt voor hoogwaardige beelden op een klein scherm. Hij is zo compact dat hij snel en moeiteloos kan worden verplaatst. Dankzij het minimalistische design is deze TV een welkome aanvulling in iedere ruimte.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
3.8
van 5
66
Reviews & awards
RaymondLbk
28/03/2018
Nederland
Compacte en kleine televisie met veel diverse connectiviteit
Deze televisie is een mooie aanvulling in woon of slaapkamer en evt. op vakantie in caravan. Mooi scherp beeld in zowel analoog als digitale weergave. Alle hedendaagse aansluit mogelijkheden Common Interface Plus (CI+), 2 HDMI aansluitingen waarvan 1 HDMI ARC (Audio Return Channel) en niet te vergeten VGA aansluiting. Deze televisie is een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4022 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFT4022 Ultraslanke Full HD LED-TV
Teddie2003
09/05/2018
United Kingdom
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Scifikev19
09/05/2018
United Kingdom
Geverifieerde koper
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.