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Niet meer leverbaar
242G5DJEB/00
144 Hz
61 cm (24")
U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 144 keer per seconde, effectief 2,4 keer sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat deze moeilijk is te raken. Met een framesnelheid van 144 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen
Mobile MHL (High Definition Link) is een mobiele audio/video-interface om mobiele telefoons en andere draagbare apparaten rechtstreeks te kunnen verbinden met High Definition-displays. Met een optionele MHL-kabel kunt u uw met MHL compatibele mobiele apparaat aansluiten op dit grote Philips MHL-scherm en zien hoe uw HD-video's tot leven komen met volledig digitaal geluid. Geniet nu niet alleen van uw mobiele games, foto's, films of andere apps op het grote scherm, maar laadt tegelijkertijd uw mobiele apparaat op, zodat u nooit halverwege zonder stroom zit.
Het nieuwe Philips-gamedisplay heeft snelle toegang die speciaal op spelers is afgestemd, en die verscheidene opties biedt. De "FPS"-modus (First person shooting voor schietspellen) verbetert donkere delen van games, zodat u verborgen voorwerpen in donkere gebieden beter ziet. De "Racing"-modus stelt het display in voor de snelste responstijd, intense kleuren en beeldaanpassingen. De "RTS"-modus (Real time strategy voor strategiespellen) heeft een speciale SmartFrame-modus die het duidelijker maken van specifieke gebieden mogelijk maakt en het aanpassen van afmetingen en beelden toelaat. Met Gamer 1 en Gamer 2 kunt u persoonlijke instellingen opslaan, gebaseerd op verschillende games, voor de beste prestaties.
3.7
van 5
3
Reviews & awards
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Deze review is gemaakt voor Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Deze review is gemaakt voor Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Dit Philips-beeldscherm heeft een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz dankzij de dual-link DVI- en DisplayPort-aansluiting. Controleer of uw videokaart vernieuwingsfrequenties van 144 Hz ondersteunt en is bijgewerkt met de nieuwste driver.
Voor vragen over 144Hz-prestaties neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier van de videokaart.
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.