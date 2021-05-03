Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
B Line
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Dit Philips-display gebruikt de geprojecteerde capacitieve 10-punts touchtechnologie voor soepele responsiviteit. U kunt de nieuwe mogelijkheden van op aanraking gebaseerde toepassingen volledig benutten en uw oudere toepassing nieuw leven inblazen. Typ blind met 10 vingers of speel spannende interactieve games met uw vrienden. Werk op een efficiënte en interactieve manier samen met collega's op uw werk of op school en verhoog uw productiviteit.
In een omgeving die niet ideaal is, hebt u een monitor nodig die bestendig is tegen spetters en stof. In de internationale standaard voor IP-aanduidingen (Ingress Protection), IEC/EN 60529, zijn waarden vastgesteld voor de mate waarin de constructie van elektrische behuizingen is beveiligd tegen stof en vocht. De internationale IP-aanduiding van dit Philips-display geeft aan dat dit apparaat stof- en waterbestendig is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
4.4
van 5
12
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
S.Y.R
03/05/2021
Nederland
Gemakkelijk en snel in gebruik genomen
Ben je op zoek naar een USB-C monitor dan is deze monitor de beste optie. Je kunt voor 24 maar ook 27 inch kiezen. Snel en erg gemakkelijk gemonteerd en geïnstalleerd. Erg handige voet en ook in hoogte verstelbaar. Duidelijke handleiding die je erdoorheen helpt. Fastcharger is ideaal om je smartphone mee op te laden. Ook de draadloze toetsenbord en muis aangesloten op de monitor. Geluid valt overigens wel tegen. Dat is jammer.
Voordelen
USB-C, Scherp beeld, fastcharger, hoeveelheid aansluitingen, kantelbaar.
Nadelen
Geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 243B9 LCD-monitor met USB-C
FH kijkt
29/12/2020
Nederland
fantastische monitor
Wow, is hert 1e wat mij uit de mond ontsnapte toen ik de monitor aangesloten had. Mooi beeld, goed leesbaar dus een topper! Echt een top Philipsproduct
Voordelen
alles!
Nadelen
geen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273B9 LCD-monitor met USB-C
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273B9 LCD-monitor met USB-C
Schneckentöter
27/03/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Tolles Bild. Toller Monitor
Super Bild. Toller Monitor. Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz. So geht der Monitor in den Ruhezustand und verbrauch kaum Strom. Das schont auch den Bildschirm und die Elektronic.
Voordelen
Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz.
Nadelen
Nicht ganz günstig, aber sein Geld wert!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Materiaal en dikte handschoen: nitril (0,15 mm), katoen (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Raadpleeg 'SmoothTouch' in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over besturingssystemen die de touchfunctie ondersteunen.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.