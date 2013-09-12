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Niet meer leverbaar
V Line
54,6 cm (21,5")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
4.3
van 5
12
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
AlessandroD
02/09/2013
Italia
Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.
Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
seb08
29/07/2013
France
Excellente qualité d'image.
Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED