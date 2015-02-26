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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

226V4LAB/00

4.1

| (23) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 54,6 cm (21,5")

Kleine omvang bespaart ruimte

16:9 Full HD-scherm voor de allerbeste kijkervaring

Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

23

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

1

26/02/2015

Nederland

Nederland

Makkelijk in gebruik; rustig, prettig beeld.

Perfecte beeldkwaliteit en handig in gebruik. Ingebouwde geluidsboxen zijn kwalitatief minder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

06/10/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

de bujgeleverde software krijg ik niet aan de praat

slechte handleiding ..................zeer beknopte info

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

07/10/2013

Deutschland

Deutschland

einschalten & genießen

Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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