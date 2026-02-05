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Brilliance LED-monitor met 2 ms
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
226CL2SB/00
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Smart Control-software
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Gebruiksaanwijzing
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De tekst "SmartImage On/Off" (SmartImage aan/uit) wordt weergegeven op het scherm.