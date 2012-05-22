Deze monitor geeft een haarscherp en contrastrijk beeld. Het is erg ook erg gebruiksvriendelijk. Ik gebruik hem regelmatig om een HD-film te kijken en dan is het gemakkelijk om het scherm even in de "movie" stand te zetten. Vanwege het schermformaat is het ook goed te gebruiken om te werken met 2 programma's naast elkaar op het scherm. Ik ben dan ook zeer tevreden met de aanschaf van deze monitor.