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Niet meer leverbaar
Stijlvol Full HD LED-scherm met natuurlijke kleuren
Met het platte, stijlvolle 226L2 Full HD LED-scherm van de nieuwe generatie met SmartResponse Turbo (2 ms) en stijlvolle SmartTouch-toetsen worden games en films een ware belevenis
54,6 cm (21,5") C-line
Full HD
SmartTouch-toetsen zijn intelligente, aanraakgevoelige pictogrammen in plaats van gewone knoppen. SmartTouch-toetsen reageren op de lichtste aanraking en schakelen bijvoorbeeld uw monitor in of maken het beeld helderder met behulp van SmartImage Lite. Bij activering lichten de SmartTouch-pictogrammen op om aan te geven dat uw opdrachten worden uitgevoerd.
SmartResponse is een exclusieve overdrive-technologie van Philips die automatisch de responstijd aanpast voor toepassingen die snellere responstijden vereisen, zoals games en films. Met deze technologie worden beelden zonder trillingen, vertragingstijd of spookeffecten weergegeven.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
4.3
van 5
32
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
pelikaan
22/05/2012
Nederland
Goede functionaliteit met de software
Manco is de "stof-aantrekkingskracht" van de voet. Is niet sotfvrij te houden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor
visacajoqusi
14/01/2012
Nederland
Zeer goede koop
Ik heb het scherm nu al een tijdje in gebruik en ik moet zeggen, het is een geweldig beeldscherm met een scherpe beeldweergave. een genot om mee te werken. Eenvoudige bestelling en snelle levering
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
jamiebaby
09/10/2011
Nederland
Product levert wat je zoekt
Prima produkt. Helder scherm met goede kijkhoek en scherp. De bediening om het in te stellen is niet even intuitive door de dubbel-functie toetsen maar dit doe je slechts 1-2 keer dus niet een issue. Het enige wat ik minder vond was het afhalen van be beschermingsplastiek - een hele klus en het buigen van de schremhoek voelt eng aan (ie het voelt alsof de scherm mischien kapot zal gaan).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor