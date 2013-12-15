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Niet meer leverbaar
Stijlvolle digitale monitor voor Full HD-TV
Dit stijlvol glanzende 1080p Full HD-scherm met digitale TV-tuner levert verbluffende prestaties! Dankzij de HDMI- en AV-ingangen en het krachtige geluid brengt de 221T1 entertainment tot nieuwe hoogten!
55 cm/21,5" T-line, breedbeeld
1920 x 1080 Full HD
Met HDTV ziet u High Definition-TV met het beste beeld en geluid zonder hiervoor een extra set-top box nodig te hebben. Met de ingebouwde DVBT-tuner, die ondersteuning biedt voor de meest geavanceerde MPEG-4-formaten, kunt u nu High Definition TV-programma's en ander uitgebreid multimediamateriaal in digitale kwaliteit ontvangen en bekijken.
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
4.0
van 5
16
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Arnold1990
15/12/2013
Nederland
Top TV
Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
pollens
09/10/2011
Nederland
handig en makkelijk
Het product voldoet uitstekend als monitor/TV/HDMI scherm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
Voordelen
Sonido, entradas... recepcion de señal
Nadelen
de verdad: NADA
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum gebruik 2019-11-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum gebruik 2019-11-29