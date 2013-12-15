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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met digitale TV-tuner

221T1SB/00

4

| (16) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Stijlvolle digitale monitor voor Full HD-TV

Dit stijlvol glanzende 1080p Full HD-scherm met digitale TV-tuner levert verbluffende prestaties! Dankzij de HDMI- en AV-ingangen en het krachtige geluid brengt de 221T1 entertainment tot nieuwe hoogten!

Bekijk alle voordelen

Stijlvolle digitale monitor voor Full HD-TV

  • 55 cm/21,5" T-line, breedbeeld

  • 1920 x 1080 Full HD

MPEG4 HDTV-ontvangst via DVBT-tuner

Met HDTV ziet u High Definition-TV met het beste beeld en geluid zonder hiervoor een extra set-top box nodig te hebben. Met de ingebouwde DVBT-tuner, die ondersteuning biedt voor de meest geavanceerde MPEG-4-formaten, kunt u nu High Definition TV-programma's en ander uitgebreid multimediamateriaal in digitale kwaliteit ontvangen en bekijken.

Full HD LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080p

Full HD LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080p

Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

HDMI Ready voor een multimedia-ervaring van topkwaliteit

HDMI Ready voor een multimedia-ervaring van topkwaliteit

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

16

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

1

15/12/2013

Nederland

Nederland

Top TV

Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

09/10/2011

Nederland

Nederland

handig en makkelijk

Het product voldoet uitstekend als monitor/TV/HDMI scherm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

29/11/2020

España

España

Sonido espectacular e imagen muy bien

Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".

Voordelen

Sonido, entradas... recepcion de señal

Nadelen

de verdad: NADA

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Datum gebruik 2019-11-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Datum gebruik 2019-11-29

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