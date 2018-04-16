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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

19S4QAB/01

3

| (1) Beoordeling

Essentiële functies, efficiënte prestaties

Het Philips-scherm met 25% gerecycled materiaal en PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit.

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voor maximale productiviteit

Essentiële functies, efficiënte prestaties

  • S Line

  • 48,3 cm (19")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

IPS-ADS-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-ADS-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
2
1

16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Deze review is gemaakt voor Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

Deze review is gemaakt voor Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse