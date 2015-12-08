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Type lamp: W5W
12 V, 6000 K daglichteffect
CeraLight-prestaties
Aantal lampen: 2
richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Wanneer slechte weersomstandigheden het zicht verminderen, wordt de noodzaak van heldere en levendige signaallampen nog belangrijker. Philips X-tremeUltinon LED-signaallampen zorgen voor helder daglichteffect en tot 6000 K voor achteruit en 8000 K voor parkeerlicht. Met meer intense kleuren voor draai- en stoptoepassingen, direct aanspringende LED's en gelijkmatig en goed gericht licht geeft u andere weggebruikers de essentiële extra tijd om te reageren op uw bewegingen.
Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.
Philips CeraLight-technologie is een unieke gepatenteerde behuizing op basis van keramiek, ontworpen om de LED-onderdelen te isoleren tegen schade door hitte en trillingen. Deze innovatie beschermt tegen vroegtijdig defecten. Een met CeraLight uitgeruste T10-lamp is gemaakt om langdurig mee te gaan en bestuurders te voorzien van duurzamere verlichting.
4.5
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Enrico666
08/12/2015
Deutschland
Kaufempfehlung
Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Fusale
15/07/2020
Italia
PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO
Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!
Voordelen
luminosità e funzionamento
Nadelen
nessuno
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
gueshcls
18/03/2016
France
parfait
Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.