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LongLife EcoVisionLangere levensduur

12342LLECOC1

3.8

| (296) Reviews & awards

Verantwoord op weg

Hebt u er genoeg van om uw koplampen steeds te moeten vervangen? De Philips LongLife EcoVision gaat langer mee en is ideaal voor bestuurders die minimaal onderhoud aan hun voertuigen willen hebben.

Bekijk alle voordelen

Langere levensduur, minder vaak vervangen

Verantwoord op weg

  • Type lamp: H4

  • 12 V, 60/55W

  • Lange levensduur, minder vervanging

  • Aantal lampen: 1

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

100.000 km zonder vervanging

Met Philips LongLife EcoVision hoeven automobilisten zich minstens 100.000 km niet druk te maken over het vervangen van een koplamp.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

296

Reviews & awards

10/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Voordelen

scherp en helder licht

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

20/02/2017

Nederland

Nederland

Echt veel licht!

Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

29/01/2016

Nederland

Nederland

Lange levensduur

Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

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