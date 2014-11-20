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WhiteVisionkoplamp auto

12258WHVSM

4

| (2) Reviews & awards

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.

Bekijk alle voordelen

Intens wit Xenon-effect

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

  • Type lamp: H1

  • Verpakking van: 2+2

  • 12 V, 55W

  • Inclusief w5w-breedteverlichting

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.

De beste levensduur voor meer rijplezier

Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

4
2
1

20/11/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Weiß, gute Ausleuchtung

Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

28/03/2015

Deutschland

Deutschland

Kurz Lebensdauer

Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

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