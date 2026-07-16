Mijn Philips Avent Natural- of Natural Response-speen klapt in

Bij het vorige design van de Natural-speen bevond het antikrampjesventiel zich onder een van de nummers die staan vermeld op de onderkant van de speen. Natural-spenen hebben drie speenindicators aan de zijkanten en de nieuwe Natural Response-spenen hebben er maar één.



Maak de spenen regelmatig schoon om te voorkomen dat het antikrampjesventiel verstopt raakt. Houd de speen onder het ventiel en trek stevig aan de punt totdat je de opening van het ventiel ziet.



Als de speen tijdens het voeden inklapt, volg dan de onderstaande stappen om dit op te lossen:

Trek de speen met schone vingers of een tang uit de fles. Zoek het ventiel. Je vindt het onder een van de nummers die op de voet van de speen staan. Trek de speen opzij, waarbij je ervoor zorgt dat het ventiel bovenop blijft zitten. Trek stevig tot je de opening van het ventiel ziet. Zodra het ventiel is geopend, kan je verdergaan met het voeden.