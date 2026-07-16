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Philips-ondersteuning

Mijn Philips Avent Natural- of Natural Response-speen klapt in

Als de speen is ingeklapt of in de fles wordt getrokken, is het antikrampjesventiel mogelijk verstopt of zit het vast. Hieronder vind je meer informatie en stappen om dit op te lossen.
Maar eerst is het belangrijk om te weten welk type speen je hebt: Naturalof Natural Response.
 

Philips Avent gewone spenen vs. ingeklapte spenen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY900/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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