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Niet meer leverbaar
Prachtige muziek
Speel uw favoriete muziek af met de Bluetooth-luidspreker die overal mooi staat. U krijgt 20 uur afspeeltijd en rijk geluid met een warme bas. Dankzij de powerbankfunctie kunt u telefoons opladen. De luidsprekerstof van wolmix zorgt voor extra stijl.
Bluetooth®
30 W uitgangsvermogen
20 uur afspeeltijd
Ingebouwde powerbankfunctie
Van ochtendwork-out tot diner op het balkon, deze Bluetooth-luidspreker biedt muziek in stijl. De reliëfknoppen bieden afspeelbediening, stereokoppeling, Bluetooth-regeling en meer. U kunt een draagriem monteren via de opening in de luidspreker.
Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.
Na één keer opladen kunt u 20 uur afspelen. Het draadloze bereik is 20 m. Het duurt 4,5 uur om de luidspreker op te laden via de meegeleverde USB-C-kabel.
Prijzen
4.5
van 5
10
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Voordelen
goed geluid, gemakkelijk
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2023-09-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2023-09-18
Tjebbe
24/11/2023
Nederland
Fijne speaker
Mooie vormgeving. Fijn geluid. 2 speakers gekocht om stereo geluid te krijgen. Werkt perfect en goed.
Voordelen
Geluid, vormgeving, koppelen aan andere speaker
Nadelen
Geen mogelijkheid bass of treble in te stellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2022-11-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2022-11-24
Lastig dat hier een naam
08/05/2021
Nederland
Goed geluid
Er komt een verrassend goed geluid uit deze speaker.
Voordelen
Compact, goed geluid, makkelijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2021-04-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum gebruik 2021-04-08
De IPX7-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m. De luidsprekerstof is niet waterbestendig, maar is bestand tegen een waterdruppel hier en daar.