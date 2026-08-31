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Niet meer leverbaar
TAS5305/00
Overal een feestje
Bouw overal een feestje met deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker die klaar is om te knallen! U krijgt 12 uur afspeeltijd met levendig geluid en een krachtige bas. Gekleurde LED's verzorgen een lichtshow bij uw muziek. Dankzij de audio-ingangen kunt u andere bronnen aansluiten.
Bluetooth®
16 W uitgangsvermogen
12 uur afspeeltijd
IPX7-waterbestendig
Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs ín het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.
Het geluid blijft helder, zelfs als u muziek op een hoog volume afspeelt. De passieve radiator versterkt de bas. U krijgt 12 uur afspeeltijd en het duurt 6 uur om de batterij volledig op te laden. Wilt u een nog groter feestje bouwen? Koppel de luidspreker aan een identieke luidspreker voor stereogeluid.
Bij een topfeestje hoort ook een toplichtshow. LED-lampen aan beide uiteinden van de luidspreker flitsen op de muziek.
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