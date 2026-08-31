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TAS1509BK/00
Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
Neem uw geluid overal mee naartoe met deze geweldige Bluetooth-luidspreker. Een passieve radiator levert krachtige bas en dankzij de IPX7-classificering kan de luidspreker 30 minuten zonder problemen worden ondergedompeld in water. Neem handsfree gesprekken aan, waar u ook bent.
Passieve radiator. Krachtige bas
Koppel twee luidsprekers voor stereogeluid
Uitgangsvermogen van 5 W RMS
IPX7-waterbestendig
Deze fantastische kleine luidspreker levert een volle en krachtige bas. Geniet optimaal van uw muziek in de tuin, tijdens een wandeling of op het strand. Ideaal om met u mee te nemen, wat u ook gaat doen.
Zin in nog voller geluid? U kunt twee identieke luidsprekers eenvoudig koppelen voor fantastisch stereogeluid. Hoor de muziek zoals die is bedoeld. Zelfs als u op pad bent, mist u geen beat of woord.
Deze briljante kleine luidspreker is overal klaar voor. Of u nu in de regen loopt, flink aan het zweten bent in de sportschool of zelfs van een boot afduikt, dankzij de IPX7-waterbestendigheid kan de luidspreker tot 30 minuten zonder problemen worden ondergedompeld.
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