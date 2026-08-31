ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent
  • Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent

Draadloze luidspreker

TAS1509BK/00

Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent

Neem uw geluid overal mee naartoe met deze geweldige Bluetooth-luidspreker. Een passieve radiator levert krachtige bas en dankzij de IPX7-classificering kan de luidspreker 30 minuten zonder problemen worden ondergedompeld in water. Neem handsfree gesprekken aan, waar u ook bent.

Bekijk alle voordelen

Hoor geluiden zoals ze moeten klinken, waar u ook bent

  • Passieve radiator. Krachtige bas

  • Koppel twee luidsprekers voor stereogeluid

  • Uitgangsvermogen van 5 W RMS

  • IPX7-waterbestendig

Passieve radiator voor een sterke bas

Passieve radiator voor een sterke bas

Deze fantastische kleine luidspreker levert een volle en krachtige bas. Geniet optimaal van uw muziek in de tuin, tijdens een wandeling of op het strand. Ideaal om met u mee te nemen, wat u ook gaat doen.

Combineer met een identieke luidspreker voor stereogeluid

Zin in nog voller geluid? U kunt twee identieke luidsprekers eenvoudig koppelen voor fantastisch stereogeluid. Hoor de muziek zoals die is bedoeld. Zelfs als u op pad bent, mist u geen beat of woord.

IPX7-waterbestendig

IPX7-waterbestendig

Deze briljante kleine luidspreker is overal klaar voor. Of u nu in de regen loopt, flink aan het zweten bent in de sportschool of zelfs van een boot afduikt, dankzij de IPX7-waterbestendigheid kan de luidspreker tot 30 minuten zonder problemen worden ondergedompeld.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen