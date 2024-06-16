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  • Een kleine klassieker
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Niet meer leverbaar

Draagbare radio

TAR1506/00

4.5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Een kleine klassieker
Ga op weg met deze superhandige analoge FM/MW-radio. Gemakkelijk af te stellen en helder geluid zorgen dat u altijd naar uw favoriete programma's kunt luisteren. Of u nu in de tuin aan het werken bent of lekker gaat wandelen.
Bekijk alle voordelen

Een kleine klassieker

  • FM/MW

  • Analoog

  • Werkt op batterijen

Klassiek design, eenvoudig af te stemmen

Deze superdraagbare analoge FM/MW-radio is gemakkelijk af te stemmen, handig wanneer u onderweg bent. Draai aan het afstemwiel aan de zijkant om de indicator langs de schaal te schuiven. Dankzij het grote traditionele afstemvenster kunt u gemakkelijk zien wanneer u de gewenste frequentie hebt bereikt.

Eenvoudige bediening met een duimwiel voor volume en aan/uit

Deze kleine radio is met één hand te bedienen. Volume en aan/uit worden beide geregeld via een handig geplaatst duimwiel. Er is een koptelefoonaansluiting om privé te luisteren en een schakelaar aan de zijkant om FM- of MW-signalen te selecteren.

Superdraagbaar, dus ideaal voor thuis en onderweg

Stop deze radio in uw zak en neem het nieuws overal mee naartoe. Of de wedstrijd die u niet wilt missen. Of uw favoriete talkshow. De radio werkt op twee AAA-batterijen en de telescopische antenne zorgt ervoor dat u altijd de best mogelijke ontvangst hebt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Voordelen

Tamaño y baterias

Nadelen

Que se vendiera con audifonos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Geverifieerde koper

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Voordelen

Se acomoda bien debajo de la almohada

Nadelen

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil

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