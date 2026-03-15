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Alle series

  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
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  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
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  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
  • Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.

2000 seriesDraadloze open-ear oortjes

TAQ2000BK/00

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.
Geniet de hele dag van heldere audio en comfort met de draadloze open-ear oordopjes met oorhaakjes. Je klemt elk oordopje licht maar stevig vast en dankzij het open-ear ontwerp hoor je zowel de buitenwereld als datgene waarnaar je luistert.
Bekijk alle voordelen

Oorhaakjes. Open-ear pasvorm.

  • Draadloze open-ear oortjes

  • Met oorhaakje

  • Tot 28 uur afspeeltijd

  • Bluetooth multipoint

Draadloze open-ear oordopjes met oorhaakje. De hele dag comfortabel

Draadloze open-ear oordopjes met oorhaakje. De hele dag comfortabel

Deze open-ear oordopjes klikken eenvoudig maar stevig op het buitenoor. Voor optimaal comfort kan de klemkracht worden ingesteld via de flexibele clip. Precisie-luchtgeleiders sturen het geluid uw gehoorgang in zonder het te verzegelen, zodat je ook hoort wat er in je directe omgeving gebeurt.

Tot 28 uur afspeeltijd. Slanke oplaadetui

Tot 28 uur afspeeltijd. Slanke oplaadetui

Na volledig opladen kan je 7 uur afspelen en 21 uur extra met het oplaaddoosje. Als je een snelle boost nodig hebt, doe je de oortjes 15 minuten in het doosje voor een extra uur. Het duurt 2 uur om de oortjes volledig op te laden en dankzij de mono-modus kan je één oortje gebruiken terwijl de ander oplaadt.

Stabiele Bluetooth multipoint-connectiviteit

Stabiele Bluetooth multipoint-connectiviteit

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en je kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk. Geniet van je afspeellijst of luister ononderbroken naar je favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

15/03/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Voordelen

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Nadelen

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

21/01/2026

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

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