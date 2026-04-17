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5000 seriesDraadloze koptelefoon voor over het oor

TAH5209WT/00

4.3

| (16) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Superieur comfort, geweldig geluid, compact opvouwbaar

Zet deze draadloze over-ear koptelefoon op en geniet van echt comfort tijdens het luisteren. Geniet van rijk geluid met een diepe bas, zelfs bij lage volumes, en tot wel 65 uur afspeeltijd. Bovendien kunt u hem eenvoudig opvouwen en zo onderweg compact opbergen.

Bekijk alle voordelen

Superieur comfort, geweldig geluid, compact opvouwbaar

  • Lichtgewicht over-ear koptelefoon

  • Natuurlijk geluid. Dynamische bas

  • Tot 65 uur afspeeltijd

  • Heldere telefoongesprekken

Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen

Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen

Deze over-ear koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt,hoe beter ze zitten.

Geweldig geluid,zelfs bij een laag volume,met dynamische bas

Geweldig geluid,zelfs bij een laag volume,met dynamische bas

De drivers van 40 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt,activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek,zelfs als u op laag volume luistert.

Tot 65 uur afspeeltijd met snel opladen

Tot 65 uur afspeeltijd met snel opladen

Dankzij een afspeeltijd van tot wel 65 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog eens 3 uur muziek te kunnen afspelen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

16

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

1

17/04/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het werkt prima

Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.

Voordelen

Zeer goed product.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Datum gebruik 2025-03-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Datum gebruik 2025-03-17

26/05/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima toestel.

Prima toestel voor een prima prijs. Kortom scherpe aanbieding voor een fijn toestel.

Voordelen

Prima toestel voor een prima prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Datum gebruik 2024-04-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Datum gebruik 2024-04-26

19/10/2024

Nederland

Nederland

Zoals beschreven en fijn zittend!

Erg blij met de aankoop van deze koptelefoon. In eerste instantie getwijfeld of ik deze wel moest bestellen ivm ontbreken van noice canceling. Echter is dit totaal niet nodig voor thuis gebruik. Hij geeft mooi en vrij helder geluid waar ik zeer tevreden mee ben. Ik persoonlijk gebruik hem voornamelijk voor tijdens het kijken van series op de iPad of bij het luisteren van luisterboeken tijdens het schoonmaken. De hoofdtelefoon blijft prettig zitten om de oren heen. Hij is makkelijk aanpasbaar waardoor mijn zoontje van 3,5 jaar de hoofdtelefoon ook kan gebruiken. Tip: download de app en controleer of de koptelefoon ge-update moet worden. Ik kwam hier per toeval achter. De nieuwe software voor de hoofdtelefoon is via de app te downloaden/installeren.

Voordelen

Fijn zittend

Nadelen

Beperkte handleiding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209WT Draadloze koptelefoon voor over het oor

Datum gebruik 2023-09-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209WT Draadloze koptelefoon voor over het oor

Datum gebruik 2023-09-19

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