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Superieur comfort, geweldig geluid, compact opvouwbaar
Zet deze draadloze over-ear koptelefoon op en geniet van echt comfort tijdens het luisteren. Geniet van rijk geluid met een diepe bas, zelfs bij lage volumes, en tot wel 65 uur afspeeltijd. Bovendien kunt u hem eenvoudig opvouwen en zo onderweg compact opbergen.
Lichtgewicht over-ear koptelefoon
Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Tot 65 uur afspeeltijd
Heldere telefoongesprekken
Deze over-ear koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt,hoe beter ze zitten.
De drivers van 40 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt,activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek,zelfs als u op laag volume luistert.
Dankzij een afspeeltijd van tot wel 65 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog eens 3 uur muziek te kunnen afspelen.
4.3
van 5
16
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
BlauwA3
17/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Het werkt prima
Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.
Voordelen
Zeer goed product.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Datum gebruik 2025-03-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Datum gebruik 2025-03-17
D.R.
26/05/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Prima toestel.
Prima toestel voor een prima prijs. Kortom scherpe aanbieding voor een fijn toestel.
Voordelen
Prima toestel voor een prima prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Datum gebruik 2024-04-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Datum gebruik 2024-04-26
Mvhmj
19/10/2024
Nederland
Zoals beschreven en fijn zittend!
Erg blij met de aankoop van deze koptelefoon. In eerste instantie getwijfeld of ik deze wel moest bestellen ivm ontbreken van noice canceling. Echter is dit totaal niet nodig voor thuis gebruik. Hij geeft mooi en vrij helder geluid waar ik zeer tevreden mee ben. Ik persoonlijk gebruik hem voornamelijk voor tijdens het kijken van series op de iPad of bij het luisteren van luisterboeken tijdens het schoonmaken. De hoofdtelefoon blijft prettig zitten om de oren heen. Hij is makkelijk aanpasbaar waardoor mijn zoontje van 3,5 jaar de hoofdtelefoon ook kan gebruiken. Tip: download de app en controleer of de koptelefoon ge-update moet worden. Ik kwam hier per toeval achter. De nieuwe software voor de hoofdtelefoon is via de app te downloaden/installeren.
Voordelen
Fijn zittend
Nadelen
Beperkte handleiding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209WT Draadloze koptelefoon voor over het oor
Datum gebruik 2023-09-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 series TAH5209WT Draadloze koptelefoon voor over het oor
Datum gebruik 2023-09-19