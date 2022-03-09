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Niet meer leverbaar
TABH305BK/00
Stevige, krachtige bas. Geen afleidingen.
Geniet van uw muziek met een sterke, stevige bas. Vermijd afleiding met actieve ruisonderdrukking (ANC). Bij deze draadloze on-ear-koptelefoon gaat het om de beats waar u van houdt. Eén keer opladen en u kunt tot 15 uur muziek afspelen, zelfs als ANC ingeschakeld is.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Volledig opvouwbaar
Actieve ruisonderdrukking (ANC) zorgt ervoor dat het gedender van de trein de beat niet overstemt. Behoefte aan stilte? Schakel eenvoudigweg ANC in zonder muziek af te spelen. De afspeeltijd is tot vijftien uur met ANC aan en tot achttien uur met ANC uit. De oplaadtijd is slechts twee uur via USB.
Neem de dansvloer met u mee. De akoestische neodymium-drivers van 32 mm zorgen voor een helder geluid en een diepe bas.
Met deze draadloze on-ear-hoofdtelefoon van slechts 145,5 g geniet u comfortabel van muziek. De hoofdband is eenvoudig verstelbaar en zo licht dat u hem nauwelijks voelt. De oorschelpen zijn zacht en kunnen worden gedraaid tot ze precies goed zitten.
4.3
van 5
3
Reviews & awards
Trombine
09/03/2022
France
Geverifieerde koper
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Voordelen
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Nadelen
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Datum gebruik 2021-02-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Datum gebruik 2021-02-09
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Voordelen
relación calidad precio
Nadelen
autonomía un poco corta
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Datum gebruik 2019-03-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Datum gebruik 2019-03-08
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Voordelen
geluid
Nadelen
connectivity
Deze review is gemaakt voor TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Datum gebruik 2019-07-23
Deze review is gemaakt voor TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Datum gebruik 2019-07-23
De werkelijke resultaten kunnen variëren