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HDMI-kabel

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD met Dynamische HDR

Beleef Ultra HD 8K-resolutie bij 60 fps. Dynamische HDR voor het beste contrast en haarscherp beeld met snelle actie. Verbeterde ondersteuning van Audio Return Channel tot 192 Khz in 24-bits resolutie.

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Beleef de ultieme game-ervaring

8K 60 Hz Ultra HD met Dynamische HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Ondersteunt videoresolutie tot 8K UHD 4320p voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.

60 Hz frames per seconde

Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.

Zuiver koperdraad van 28 AWG voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.

Gebruik van hoogwaardig materiaal - zuiver koperdraad van 28 AWG voor een optimale verbinding met minimaal gegevensverlies.

Technische specificaties

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